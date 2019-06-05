Никакой опасности, по мнению экспертов, они не несут, сообщает DEITA.RU.



Специалисты Роскачества решили провести масштабную проверку качества приложений для телефонов, которые ориентированы на детей. В частности, проверке подвергли приложения, которые учат детей читать. Каждую из программ оценивали по нескольким критериям, которые важны для детской безопасности.

Как сообщается на официальном сайте Роскачества, всего программы оценивали по 11 критериям, в том числе специалистов интересовало, есть ли в детских приложениях реклама, требования оплатить встроенные покупки, а также есть ли в наличии инструкция для родителей и возможность блокировать контент.

Самым безопасным оказалось приложение «Буковки», на втором месте – «Читания. Учимся читать!». Хуже всего проверку прошло приложение «Маша и Медведь: Учим слова».

В Роскачестве отметили, что ни одно из приложений не является опасным для детей. Те из них, которые получили низкий балл, не имели инструкции или родительского контроля.









Как заявил Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества, ведомство рекомендует к использованию все проверенные им приложения для развития детей.

«Я считаю, ребенка нужно с детства приучать к тому, что техника создана служить человеку и помогать добывать знания, а не только занимать свободное время», – подчеркнул глава ведомства.

Он также добавил, что веселый процесс обучения даст ребенку возможность и в будущем с увлечением учиться и узнавать новое.

Елена Миронова