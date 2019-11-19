Российским детям выдадут водительские права

Госавтоинспекция положительно оценила идею выдавать водительское удостоверение несовершеннолетним. Однако выдвинули главное условие — срок обучения должен быть очень сильно увеличен, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

Черников отметил, что на данный момент существует очень много различных мнений на этот счет. Он же уверен в том, что в 17 лет на права сдавать можно и нужно.

Главная идея заключается в том, чтобы ребенок изучал Правила дорожного движения ни один месяц, а намного дольше.

Ранее прошла информация о том, что в автошколах хотят отменить одну часть экзамена. Площадку на автодроме уже в ближайшее время переведут в город.

Екатерина Брязгунова