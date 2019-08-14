Муниципалитеты получат средства из государственных резервов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

100 крупнейший городов России могут получить деньги из Фонда национального благосостояния. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По словам чиновника, деньги пойдут на уже одобренные проекты по улучшению городской инфраструктуры, коммуникаций, а также создание современного жилья.

Объявлено, что проекты под финансирование уже имеются в Архангельске, Калининграде, Махачкале, Нижнем Новгороде, Владивостоке и ряду других городов.

Конкретная информация о готовящихся к реализации проектов, а также объёмы их финансирования пока не сообщается.

Напомним, что в Фонде национального благосостояния хранятся деньги, отложенные на случай непредвиденных обстоятельств и кризисов в экономике.

Дмитрий Шевченко