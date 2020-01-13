Российским губернаторам пророчат новые отставки

Эксперты фонда «Петербургская политика» составили новый «список Шиндлера», в него попал и дальневосточный губернатор, сообщает DEITA.RU.

Политологи считают, что после послания президента федеральному сбранию которое намечено на 15 Января, по регионам снова прокатится серия показательных отставок губернаторов. Называемые сроки – конец февраля – начало марта, за полгода до региональных выборов. Губернаторов, напомним, в этом году буду выбирать в 16 регионах России. С исследованием фонда, которое опубликуют сегодня, ознакомился «Комменсантъ».

Главный кандидат на вылет - глава Архангельской области Игорь Орлов, известный благодаря скандалу с противниками мусорного полигона в Шиесе, когда губернатор позволил себе неосторожную фразу «всякая шелупонь» в отношении митингующих активистов. Его политика в целом, пожалуй, со временем войдет в учебники под заглавием как делать нельзя. Недавно, например, в Архангельской области появилась неоднозначная предвыборная агитация под лозунгами «Будущий губернатор – друг народа», красующаяся на фоне фотографии собаки.

Также в красной зоне, по мнению экспертов «ПП», находятся главы Чувашской республики, Калужской области и Камчатского края. Вокруг последнего, Владимира Илюхина, тучи сгущаются целый год. Однако некоторые эксперты уверены, что его судьба еще не решена окончательно, Илюхину дали второй шанс и время исправиться, и он не преминул им воспользоваться, выделив крупные суммы из бюджета на собственный пиар.

Так, руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков комментировал DEITA.RU, что Илюхин – вполне успешный губернатор, кампанию против которого, скорей всего, заказали представители крупных ФПГ, тогда как сам губернатор руководствуется интересами региона и вполне может быть оставлен на второй срок. Что касается называемых вероятных кандидату на замену Илюхину (экс-замглава Приморья Константин Богданенко и директор АНО АПИ Леонид Петухов), то это вряд ли играет им на руку, ибо президент не любит предсказуемости в политических кульбитах.

Отметим, что СМИ предрекали отставку Илюхину еще в декабре, однако в последний месяц прошлого года свой пост покинул другой дальневосточный губернатор – глава ЕАО Левинталь. Также досрочно сложил с себя полномочия губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Кроме того, в ближайшей перспективе отставка может грозить главе Костромской области Сергею Ситникову, пензяку Ивану Белозерцеву, губернатору Тамбовской области Александру Никитину и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Светлана Алеутская