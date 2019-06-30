Повысить рождаемость в стране планируют несколькими вариантами, сообщает DEITA.RU. Про некоторые варианты уже сообщалось в российских СМИ.

Так, планируется ввести отцовский капитал, за рождение трех и более детей в одной семье. Вместо ежемесячных пособий в размере 50 рублей планируется ввести 10 тысяч на одного ребенка. На индексации материнского капитала у экспертов разные точки зрения, некоторые считают, что их необходимо проиндексировать, а другие считают, что детей рожают не из-за денег, поэтому материнский капитал не самое главное.

В регионах наблюдаются серьезные проблемы с яслями, когда мама пора выходить на работу, но детей некуда отдать. Также высказывалось предложение, чтобы молодым мама воспитывающим несколько детей платить заработную плату. Часть новых инструментов закреплены в национальном проекте «Демография», о котором говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Иван Юрьев