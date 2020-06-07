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Российским пляжам пропишут единые требования
Стало известно, как будут функционировать места отдыха
МЧС установит единые требования ко всем российских пляжам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Как отмечают представители ведомства, в список обязательных условий войдёт целый ряд важный параметров. Среди них: укомплектованность пляжа спасательными постами, организация на них дежурства подготовленных спасателей, а также строго обозначенные границы заплыва в местах купания и подробное обследование дна водолазами.
Ещё одним немаловажным правилом станет запрет на работу пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств.
Одновременно с этим, продолжится профилактическая работа по выявлению дефектов мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков отдыхающих в воду.