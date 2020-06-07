Российским пляжам пропишут единые требования

МЧС установит единые требования ко всем российских пляжам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают представители ведомства, в список обязательных условий войдёт целый ряд важный параметров. Среди них: укомплектованность пляжа спасательными постами, организация на них дежурства подготовленных спасателей, а также строго обозначенные границы заплыва в местах купания и подробное обследование дна водолазами.

Ещё одним немаловажным правилом станет запрет на работу пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств.

Одновременно с этим, продолжится профилактическая работа по выявлению дефектов мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков отдыхающих в воду.