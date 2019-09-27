Российским рабочим доплатят за переезд регионы

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Власти начнут стимулировать людей рабочих специальностей на переезд, сообщает DEITA.RU.
В России может появиться программа по переселению рабочих в регионы и небольшие города по аналогии с такой программой, как "Земский доктор".
С соответствующей инициативой к профильному министру обратился член комитета Госдумы по бюджету Виктор Зубарёв. По его мнению, в российской глубинке всё ещё сохраняется большой спрос на рабочих, которых попросту нет в тех местах, где они нужны.
Для того, чтобы ситуация поменялась, рабочих предложено стимулировать, например, предоставлять денежное пособие, так называемые, "подъёмные" или предоставлять своё жильё.
Дмитрий Шевченко