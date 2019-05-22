В России могут ввести специальный семейный патент, сообщает DEITA.RU.



В стране наконец-то могут узаконить семейственность и преемственность. Люди с активной позицией и коммерческой жилкой смогут объединиться с родственниками и создать собственное предприятие, которое будет иметь послабления со стороны государства.

Торгово-промышленная палата предлагает ввести специальный термин для семейного бизнеса. По задумке авторов инициативы, в этом случае фирма будет проходить по другой шкале налогообложения и оформления трудовых отношений.

По словам экспертов, это упростит жизнь всего семейного бизнеса, хоть и потребует изначально многочисленных поправок в законодательство, в том числе в Трудовой и Налоговый кодексы.