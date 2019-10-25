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Российским семьям помогут решать конфликты мирным путем
Вступил в силу новый закон, позволяющий гражданам вести мирные переговоры в суде. К их услугам будут и специальные «примирители», которые помогут спорщикам решить конфликт максимально безболезненно, сообщает DEITA.RU.
Авторы проекта ранее отмечали, что нововведение будет особенно полезно для решения конфликтов внутри семьи. К примеру, при различных разногласиях во время развода супругов, вопросы общения бабушек и внуков, типичные разногласия «отцов и детей» по ряду вопросов.
Опытные судьи отмечают, что в конфликтах такого рода, по сути, не выигрывает ни одна сторона, даже «победив» в судебном процессе. Поэтому власти предложили создать новую должность – судебный примиритель. Установлено, что ими смогут стать отставные судьи. Такой человек должен будет подсказать спорщикам самый удобный и комфортный для всех компромисс, при этом опираясь на законы и примеры из судебной практики.
Напомним, ранее ведомство сообщило, что уже более тысячи судей в отставки выразили желание стать «примирителями».
Александра Маслова