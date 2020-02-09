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Российским стюардессам доплатят за рейсы с чихающими китайцами

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«Аэрофлот» не прекращает воздушного сообщения с такими городами, как Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу

В «Аэрофлоте» приняли решение доплачивать членам кабинных экипажей за рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг в связи с рисками коронавируса, сообщает DEITA.RU по материалам Шереметьевского профсоюза летного состава.

За рейсы в китайских направлениях бортпроводники будут получать дополнительно 8300 рублей. Руководство пошло на это для повышения мотивации, отмечается в сообщении профсоюза.

Несмотря на закрытые на Дальнем Востоке границы с Китаем, а также массовую медиа-истерию по поводу угрозы коронавируса, российская авиакомпания продолжает регулярные перелёты в Поднебесную. Несмотря ни на что «Аэрофлот» не прекращает воздушного сообщения с такими городами, как Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу.

Между тем, на сайте Шереметьевского профсоюза пилоты и бортпроводники выражают опасения по поводу рейсов в страну – источник потенциальной угрозы здоровью. Кроме того, на том же ресурсе сообщается, что экипажи встревожены ситуацией, и припоминают, что «в других странах авиасообщение (с КНР) закрывается полностью». 

Кроме того, стало известно, что китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российские. Так, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines намерены уволить более сотни российских пилотов.

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