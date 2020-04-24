Российским туристам, «застрявшим» за границей, выплачивают 72 000 в месяц

Российским гражданам, оказавшимся за границей, выплачивают неплохие деньги: 72 000 рублей в месяц и более. Находящиеся в Таиланде туристы рассказывают, что после подачи заявки на сайте госуслуг им стали приходить выплаты на карту, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Царьграда».

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок выплат гражданам нашей страны, которые не могут вернуться домой из-за перекрытия границ и отмены авиарейсов на фоне пандемии коронавируса. Государство российское выплачивает в сутки на человека 2400 рублей, а на ребенка в возрасте до 14 лет плюс 1600. Важно отметить, что получают деньги и те, у кого были билеты с 16 марта по 31 мая, и те, у кого таких билетов не было.

В соцсетях, в группе «самого русского острова Таиланда» Ко Пангана наши соотечественники делятся радостными сообщениями, что получили от государства российского кто сразу 50 тысяч рублей, кто 85 тысяч рублей. Как отмечает один из подписчиков группы: «Нам с женой перечислили сразу за три недели, и сейчас каждый день приходит по 4800. Не поверили, когда увидели».

72 000 рублей в месяц россиянам, «застрявшим» за границей, это прекрасно. Проблема в том, что на фоне пандемии коронавируса в России потерял работу, положено лишь пособие в размере МРОТ – 12 300 рублей. Да и то далеко не всем. Накануне главный справедливоросс Сергей Миронов обратил внимание Михаила Мишустина на то, что эти социальные гарантии не распространяются на тех россиян, которые стали безработными до 1 марта 2020 года. По мнению Сергея Миронова, это несправедливо. Главный справедливоросс просит премьер-министра выплачивать пособие по безработице по максимуму МРОТ в размере 12 130 рублей всем оставшимся без работы россиянам.