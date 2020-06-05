Новости
Российским водителям готовят новый штраф в 50 тысяч рублей
5 Июнь 2020, 16:45
Путь в казино станет комфортнее в Приморье
5 Июнь 2020, 16:15
Эффективность ведомственной охраны Минтранса остается на высоком уровне, несмотря на ситуацию с коронавирусом
5 Июнь 2020, 16:13
В России введут универсальные проездные билеты
5 Июнь 2020, 15:45
Самоизоляция скинула цену ОСАГО
5 Июнь 2020, 15:15
Коронавирусный кошмар на Камчатке продолжается
5 Июнь 2020, 14:45
До трех тысяч рублей: новый штраф за выпивку на пляже введут в России
5 Июнь 2020, 14:15
Таможня прокомментировала новый приказ об оформлении праворульных авто
5 Июнь 2020, 14:00
Российским водителям готовят новый штраф в 50 тысяч рублей
Проект нового российского Кодекса об административных правонарушениях предусматривает появление нового крупного штрафа для автомобилистов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RT.
Согласно доработанной версии КоАП, водителей, которые отказываются от прохождения медицинского освидетельствования, предлагается штрафовать на 50 тысяч рублей.
Немаловажным нюансом данной идеи является условие, заключающееся в том, что в момент отказа водителя от проверки на содержание в его крови алкоголя, в машине, которой он управлял, были дети.
Таким образом, статья, предусматривающая штраф в 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования, пополнилась второй частью, касающейся отягчающих обстоятельств.