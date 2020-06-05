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Российским водителям готовят новый штраф в 50 тысяч рублей

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Проект нового российского Кодекса об административных правонарушениях предусматривает появление нового крупного штрафа для автомобилистов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RT.

Согласно доработанной версии КоАП, водителей, которые отказываются от прохождения медицинского освидетельствования, предлагается штрафовать на 50 тысяч рублей.

Немаловажным нюансом данной идеи является условие, заключающееся в том, что в момент отказа водителя от проверки на содержание в его крови алкоголя, в машине, которой он управлял, были дети.

Таким образом, статья, предусматривающая штраф в 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования, пополнилась второй частью, касающейся отягчающих обстоятельств.

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