Среди законопроектов, которые Госдума обдумает и обсудит в сентябре, будут и это четыре. Они все коснутся российских автолюбителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на AUTONEWS.

Первый: скоро могут сделать более жестоким наказание для нетрезвых водителей. Многие ведомства ратуют за введение более жестких мер, и больше всех – МВД: его представители предложили отбирать у выпивших автомобили. К слову, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев эту идею оценил, но смягчил. По его мнению, отобрать машину можно, но у тех пьяных, которые попали в ДТП.

Второй: штрафа могут разрешить обжаловать в Сети. Водителям не придется идти в полицию, можно будет просто заходить на сайт госуслуг, просмотреть свои штрафы и обжаловать административные дела, обращаясь к вышестоящим инстанциям.

Третий: частные камеры-треноги на дорогах могут запретить. Возможно, частные камеры запретят полностью. Это защитит водителей от тех, кто специально хитрит с установкой камер, чтобы автолюбители получали штрафы.

Также регионам могут дать право определять суммы вознаграждений для организаций, которые обслуживают дорожные камеры.

Четвертый: нештрафуемый скоростной порог может стать ниже. Такая инициатива нравится ГИБДД. Но ведомство делает оговорку: ужесточать контроль нужно не раньше, чем через пару лет, а за это время требуется провести в стране ревизию всех дороги выбрать для каждого участка подходящий режим.

Но комитет Госдумы по транспорту и госстроительству предложение не оценил и предложил для начала проверить все дорожные знаки и системы фиксации нарушений ПДД в регионах. Причем проверять с привлечением Генпрокуратуры и Счетной палаты.

Анастасия Туркова