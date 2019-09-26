Российским водителям продают «палёный» бензин

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Автолюбители продолжаются заправлять суррогатом, сообщает DEITA.RU.
Росстандарт озвучил результаты глобальной проверки АЗС по всей России. Согласно данным организации, почти 10% всего топлива, поступающего в баки автомобилей россиян, представляет из себя ничто иное, как подделку, езда на которой грозит быстрым выходом из строя основных агрегатов машины.
При этом, как удалось выяснить специалистам, лидерами по торговле суррогатом оказались, как и ожидалось, так называемые, независимые заправки. Большие федеральные бренды напротив следят за качеством продаваемой продукции и показывают брак только в ситуации каких-либо технических неполадок.
Также экспертам удалось установить, что большинство нарушений связано не с тем, что руководство АЗС хочет заработать дополнительную маржу, а с вредительством на уровне кассиров, заправщиков и другого персонала.
Дмитрий Шевченко