Российским женщинам разрешат меньше работать

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Чиновники утвердят сокращенные трудовые нормы для жительниц российских сел и деревень. Об этом сообщает DEITA.RU.
Авторами инициативы стали федеральные чиновники. Парламентарии заметили, что несмотря на существование трудовых льгот для женщин, работающих в селе, в Трудовом Кодексе РФ так и не была прописала тридцати шести часовая рабочая неделя для этой категории граждан.
По мнению депутатов Госдумы, внесение поправок в первую очередь необходим для улучшения качества жизни прекрасной половины россиян в селе, которое, в свою очередь, удержит их от вынужденных переездов в города на заработки.
В документе, опубликованном на сайте правовой информации, также оговаривается обязательное предоставление труженицам села дополнительного выходного дня и повышения заработной платы за ненормированный или разделенный рабочий график.
Поправки в действующее законодательство будут внесены после окончательного рассмотрения документа в Госдумы в четверг, двадцать четвертого октября.
Екатерина Цой