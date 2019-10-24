Российским женщинам разрешат меньше работать

Чиновники утвердят сокращенные трудовые нормы для жительниц российских сел и деревень. Об этом сообщает DEITA.RU.

Авторами инициативы стали федеральные чиновники. Парламентарии заметили, что несмотря на существование трудовых льгот для женщин, работающих в селе, в Трудовом Кодексе РФ так и не была прописала тридцати шести часовая рабочая неделя для этой категории граждан.

По мнению депутатов Госдумы, внесение поправок в первую очередь необходим для улучшения качества жизни прекрасной половины россиян в селе, которое, в свою очередь, удержит их от вынужденных переездов в города на заработки.

В документе, опубликованном на сайте правовой информации, также оговаривается обязательное предоставление труженицам села дополнительного выходного дня и повышения заработной платы за ненормированный или разделенный рабочий график.

Поправки в действующее законодательство будут внесены после окончательного рассмотрения документа в Госдумы в четверг, двадцать четвертого октября.

Екатерина Цой