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6 Декабрь 2019, 18:15

Российско-китайская ОПГ вывезла древесину на полмиллиарда из Приморья

Лес

Возбуждено несколько уголовных дел по факту вывоза за границу России крупных партий редкой древесины, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР РФ, значительные партии маньчжурского ясеня и монгольского дуба покинули Приморье из-за действий контрабандистов.

Преступники покупали, хранили, транспортировали и сбывали незаконно вырубленную древесину ценных пород, тем самым «заработав» себе целый пакет уголовных дел.

Общая стоимость вывезенного товара составила почти 500 млн рублей. Свои действия обвиняемые совершали два года – с 2016 по 2018 годы.

Сейчас один из руководителей группировки находится под стражей.

 

Александра Маслова

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