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Российско-китайский спортивный фестиваль открыли во Владивостоке

спорт, скейт

Двадцать четвертую годовщину дружественных отношений между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян отметили проведением спортивного фестиваля, сообщает DEITA.RU.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в первый его день. Начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента физической культуры и спорта Приморья Дмитрий Ожередов, поздравил собравшихся с открытием: «Уверен, что фестиваль будет способствовать укреплению международных спортивных связей и добрососедских отношений между нашими регионами».

Первый день оказался самым насыщенным на спортивные события. Приморские и китайские спортсмены состязались в плавании, настольном теннисе, баскетболе и ушу - все соревнования прошли в один день. Главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории Анатолий Чупанов отметил значимость таких спортивных обменов.

«В течение пяти лет мы обмениваемся командами, и я вижу большую пользу в укреплении дружеских связей между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян. Мы каждый год стараемся делать разнообразную спортивную программу фестиваля, меняя различные виды спорта. Например, в одном из фестивалей был футбол, в другом – дзюдо. В прошлом году в Харбине в турнире по настольному теннису участвовал даже директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, а от китайской стороны выступал вице-губернатор провинции Хэйлунцзян», - рассказал Анатолий Чупанов.

Российского колорита на открытии фестиваля во Владивостоке добавил народный ансамбль танца «Вихрь» в ярких национальных костюмах. Помимо этого, судейский состав наградил лучших спортсменов, занявших призовые места в ушу. По результатам командного зачета победу одержала сборная Приморья, спортсмены провинции Хэйлунцзян заняли второе место.

Софья Корф

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