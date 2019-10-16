Российское гражданство будут давать в два раза быстрее

Оформить российское гражданство для детей теперь можно в упрощенном порядке во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа Москвы, сообщает DEITA.RU по материалам сайта мэра столицы.

Теперь решение о российском гражданстве для детей будет приниматься в течение 3 месяцев вместо 6. Процедурой упрощенного порядка смогут воспользоваться семьи, в которых один из родителей является гражданином России и проживает в Москве.

Центр «Мои документы» ЦАО стал вторым в Москве местом, где ведется прием заявлений о приобретении гражданства несовершеннолетними. Раньше получить гражданство для ребенка можно было только в миграционном центре в Сахарове.

Ранее стало известно о том, что Минэкономразвития расписался в беспомощности: России для поддержания экономики нужны трудовые мигранты. Чтобы мигрантов в Россию прибывало больше, 2 октября 2019 года вступили в силу поправки в закон. Они касаются только высококвалифицированных работников из-за границы. Теперь для получения российского гражданства им достаточно проработать в России один год вместо трех.

Дмитрий Санников