Новости
МРОТ повышают в России
16 Октябрь 2019, 19:15
Россиянам продлили жизнь на полгода
16 Октябрь 2019, 19:00
Жилой комплекс в Снеговой пади достроят по графику
16 Октябрь 2019, 18:58
Приморским многодетным семьям помогают заниматься спортом
16 Октябрь 2019, 18:56
ГИБДД вводит новый тест для водителей
16 Октябрь 2019, 18:45
Школьников Приморья обучают определять инсульт
16 Октябрь 2019, 18:39
Люди Путина хотят следить за педофилами
16 Октябрь 2019, 18:30
Россиянин ограбил средневековую таверну
16 Октябрь 2019, 18:15
Российское гражданство будут давать в два раза быстрее
Оформить российское гражданство для детей теперь можно в упрощенном порядке во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа Москвы, сообщает DEITA.RU по материалам сайта мэра столицы.
Теперь решение о российском гражданстве для детей будет приниматься в течение 3 месяцев вместо 6. Процедурой упрощенного порядка смогут воспользоваться семьи, в которых один из родителей является гражданином России и проживает в Москве.
Центр «Мои документы» ЦАО стал вторым в Москве местом, где ведется прием заявлений о приобретении гражданства несовершеннолетними. Раньше получить гражданство для ребенка можно было только в миграционном центре в Сахарове.
Ранее стало известно о том, что Минэкономразвития расписался в беспомощности: России для поддержания экономики нужны трудовые мигранты. Чтобы мигрантов в Россию прибывало больше, 2 октября 2019 года вступили в силу поправки в закон. Они касаются только высококвалифицированных работников из-за границы. Теперь для получения российского гражданства им достаточно проработать в России один год вместо трех.
Дмитрий Санников