Российское гражданство станет ближе для украинцев и белорусов

Носители русского языка, имеющие паспорта Украины и республики Беларусь, не будут проходить собеседование для получения гражданства России, сообщает ИА DEITA.RU.



Такое собеседование необходимо для подтверждения статуса носителя русского языка, а этот статус позволяет приобрести российское гражданство в упрощённом порядке, пишет «Парламентская газета». Упрощение схемы для украинцев и белорусов прописано в проекте разработанного в правительстве закона, который будет отправлен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

По мнению авторов поправок, исключение из цепочки собеседования не только уменьшит затраты из бюджета, но и оптимизирует процесс приёма в российское гражданство соотечественников. На текущий момент, по информации кабмина, имеют российский вид на жительство и претендуют на паспорт более 172 тысяч украинцев и около 32 тысяч белорусов.

Отмечается, что статус носителя русского языка получают преимущественно украинцы. За последние шесть лет именно на выходцев с Украины пришлось более половины из около 80 тысяч удовлетворенных заявок.



