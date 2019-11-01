Российское гражданство выросло в цене

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Размер пошлины за получение вида на жительство в России иностранцами и лицами без гражданства вырос с 1 ноября, сообщает DEITA.RU.

Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс вступил в силу в России 1 ноября 2019 года. В соответствии с документом, вырос с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей размер пошлины за получение вида на жительство в России иностранцами и лицами без гражданства. Такой же размер пошлины установлен и в случае замены документа.

По информации властей, решение об увеличении пошлины было принято в связи с введением нового образца вида на жительство, содержащего электронный носитель.

Также с 1 ноября 2019 года появились бессрочные виды на жительство Кроме того, существенно расширился круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание, а срок рассмотрения заявлений об их получении сократился до 4 месяцев. 

Также с 1 ноября разрешение на временное проживание можно т получить отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты. Важно отметить, что эта норма распространяется не на всех. Она распространяется на граждан, которые родились в России, состоят в браке с россиянином, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.

Ранее сообщалось о том, что в 2019 году замечен серьезный рост мигрантов в стране. На сегодня в России проживают более 166 тысяч иностранных граждан. В 2019 году в стране наблюдается большой прирост мигрантов.  

Дмитрий Санников

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