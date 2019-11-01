Российское кино: куда ушли миллионы государства

Счетная палата России раскритиковала Минкультуры и Фонд кино за то, как они тратят государственные деньги, сообщает DEITA.RU.

Аудиторы Счетной палаты проверили деятельность Минкульта и подведомственного ему Фонда кино с 2017 года по сентябрь 2019 года. В отчете, размещенном на официальном сайте ведомства, сказано, что совершенно вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки.

Ежегодно Минкультуры и Фонд кино выбирают фильмы для господдержки. Деньги им могут давать с условием возврата или безвозмездно. Минкульт в основном даёт деньги на дебютное и авторское кино, а Фонд кино – на коммерческие картины для массового зрителя.

Как выяснили аудиторы Счетной палаты, фильмы для господдержки могли выбрать те, кто их делал. В 2017–2019 годах в экспертных советах находились люди, которые одновременно хотели получить господдержку фильма. Примечательно, что этим картинам впоследствии дали денег из бюджета. Ну а тратить их творцы могли по своему усмотрению. Киностудии после выпуска фильма никак не отчитываются, как именно потратили государственные деньги. Аудиторы Счетной палаты выяснили, что до 60% от сметной стоимости кинокартин отправились на счет компаний на Кипре либо в странные организации в России с численностью работников 1-9 человек.

Любят ли современное российское кино зрители? Как известно, они «голосуют» рублем. Среди 38 фильмов, которые с 2015 года получили из бюджета больше 100 млн рублей, оказалось 14 фильмов, которые в прокате собрали даже меньше той суммы, которую им дало государство. А всего же, по данным издания «Проект», с 2012 по 2017 годы окупились только 19 из 141 кинокартин, которым помогали Минкультуры и Фонд кино.

В числе самых провальных российских фильмов, деньги на которые выделяло государство, можно выделить странный псевдобоевик про сталинские репрессии «Семь пар нечистых». Он получил от государства 119 миллиона рублей и собрал меньше 1 миллиона рублей. Мультфильм «Баба Яга. Начало» получил 138 миллионов, а собрал в кинотеатрах 1,3 миллиона рублей. Малосмешная комедия «Невидимки» получила 107 миллионов, собрала 20 миллионов рублей.

Дмитрий Санников