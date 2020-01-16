Российское правительство получило нового премьера

Депутаты Госдумы большинством голосов приняли кандидатуру, сообщает DEITA.RU.



Михаил Мишустин официально стал премьер-министром России. Главу кабмина утвердили на пленарном заседании Госдумы в четверг, 16 января.

Представители партий задали вопросы кандидату. КПРФ попросили оставить без изменения состав министерства сельского хозяйства. ЛДПР узнали, спишут ли россиянам долги по кредитам. Мишустин против, однако реформировать систему микрокредитных организаций с ЦБ намерен. Представитель "Единой России" уточнил, как правительство будет реализовывать поручения президента по выплатам семьям с 1 января. Мишустин отметил, что работа уже начата, в 2020 году потребуется 450 млрд рублей.

Также прозвучали вопросы про размер задолженностей россиян перед банками, поддержке науки, выполнения майских указов, про рост доходов россиян, введение большего количества льгот для семей,

Сообщается, что «за» кандидатуру бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина проголосовали 383. Воздержались 41 Против 0.

Во время представления Михаила Мишустина полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх слегка оговорился, чем рассмешил депутатов: он попросил одобрить кандидатуру на пост председателя Госдумы. Действующий председатель Вячеслав Володин в шутку отметил, что Минху, конечно, не повезло - тяжело работать с депутатами.

Во время своей речи Мишустин сказал, что рассчитывает на помощь парламента во время реализации поручений, которые Путин дал в послании Федеральному собранию. Также он отметил,что важно выстроить работу с регионами: главная задача - вовремя довести до людей положенные им деньги. Также среди важных задач на ближайшее время - обеспечение школьников горячим питанием, а также строительство новых школ и садиков, изменение системы выплаты зарплат. Также Мишустин считает важным активно развивать отечественный бизнес и развитие технологий. Отдельно Мишустин отметил необходимость форсировать выполнение нацпроектов.

"Правительство всегда должно чувствовать, что с него будет спрос. А конструктивная критика помогает лучше работать. Также вы, парламентарии, обеспечиваете связь с регионами: знаете, что думают люди, как оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему", - сказал Мишустин.

Лидер КПФР Геннадий Зюганов в своей речи отметил, что предыдущее правительство провалило многие задачи, в том числе Путина. Главный вопрос - огромные налоги, при которых невозможно что-то производить и покупать, а также низкая газификация. КПРФ приняли решение воздержаться.

Жириновский дал Мишустину совет: никогда не говорить "нет":

"Вы как врач: вся страна больная, вы говорите "может, получится, может, поможем", - сказал Жириновский.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил о масштабе задач по посланию, реализация которых упадет на плечи нового правительства. Партия приняла решение поддержать кандидатуру Мишустина. Также он выразил слова благодарности Медведеву и его команде.

Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия" отметил, что рад курсу страны на помощь семьям, на перемены в финансах. Также Миронов отметил, что считает необходимым, чтобы председатель правительства был беспартийным.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» и зампредседателя Госдумы Сергей Неверов заявил, что партия власти приняла решение единогласно поддержать кандидатуру Мишустина, которую выдвинул лично Путин. Депутаты встретились с кандидатом за несколько часов до пленарки и обсудили важные направления.

Напомним, сразу после окончания ежегодного послания президента Федеральному собранию в среду, 15 января, глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что уходит в отставку. Также о желании уйти в отставку досрочно заявили все члены его правительства. Уже в тот же день глава страны предложил кандидатуру на пост премьера.

Елена Миронова