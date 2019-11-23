Российское телевидение проиграло Ютубу

По мнению руководителя канала RT Маргариты Симоньян, сейчас главным телевидением в России стал видеохостинг YouTube, сообщает DEITA.RU.

Об этом главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее подсчетам, аудитория российского телевидения сокращается со скоростью миллион зрителей в год. При этом, просмотры YouTube несравнимы с просмотром других программ на телевидении.

«Россиянам неинтересна пустая трепотня про Украину, про Трампа, про Грузию, про ДНК… Большую часть времени это шоу напоминает сборище базарных торговок, когда все одновременно орут о своем. Понять в этой какофонии, о чем орут невозможно. Когда телевидение начнет рассказывать интересное про российские дела в экономике, в бизнесе, в промышленности, в сельском хозяйстве и других отраслях, тогда и аудитория телезрителей увеличится», - комментируют российские пользователи Сети.

«Телевидение в современном виде выпускает контент крайне сомнительного содержания, направленый на разжигание ненависти, поощрение глупости и всеми силами пытаются нам «втюхать» все, что нам зачастую не нужно. В общем - издеваются над людьми и здравым смыслом. Никто не будет оплакивать такое телевидение», - поддерживают другие россияне.

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин отметил, что отечественные телеканалы, включая государственные, ведут независимую редакционную политику. При этом, неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

Дмитрий Санников