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Российского биатлониста лишили золота с Олимпиады-2014

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WADA аннулировало все результаты спортсмена за 2013-2014 год

Евгений Устюгов, получивший золото на сочинской олимпиаде-2014, лишился своих наград, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, Всемирное антидопигновое агентство аннулировало все результаты спортсмена за 2013-2014 год, лишив его золотой медали.

Отметим, что разбирательство в отношении Устюгова и ряда других российский спортсменов WADA начало в 2018 году. Нарушения исследовались по ряду игр в Ванкувере и Сочи. Устюгов и еще 64 российских биатлонистов были заподозрены в нарушениях такого рода.

Напомним, что в 2010 году на играх в Ванкувере спортсмен получил золото и бронзу в разных номинациях.

Отметим, что WADA начала спорт с РУСАДА – Российским антидопинговым агенством – еще в конце прошлого года. Всемирная организация подала в суд с просьбой лишить статуса российских коллег. Однако, РУСАДА не согласилась с данным вопросом и решила оспорить решение. До вынесения окончательного вердикта четырехлетний запрет на выступление спортсменов под российским флагом не вступит в силу.  

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