Якутского журналиста считают виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

На него заведено административное делопроизводство, судебное разбирательство запланировано на двадцать пятое июля. Началось все с того, что материал данного журналиста был опубликован в еженедельной газете. Автор рассказывал о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого якобы похитили и избили сотрудники ФСБ. Как говорил заместитель главного редактора издания Виталий Обедин, майор Рушан Алимов, участковый уполномоченный, в начале июля пришел в редакцию и требовал от журналиста поехать с ним – дать объяснения. Журналист отказался и получил протокол о неподчинении требованиям представителя власти.

Как ответили в региональном управлении МВД, участковый служебные полномочия не превышал. Алимов уведомил журналиста о начатом в его адрес деле об административном правонарушении и попросил дать показания. Журналист отказался и перенес разговор на следующий день, но снова перенес дачу показаний. Так он проделал несколько раз, придя для дачи показаний третьего июля.

В МВД добавили, что журналист обвиняется не в неподчинении требованиям стражей правопорядка, а в публикации непроверенной информации.

Анастасия Туркова