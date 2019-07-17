Позитивные оценки российских властей не совпали с оценками международных экспертов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Международный валютный фонд изменил прогноз относительно величины российского ВВП за 2019 год. Ранее, по мнению отечественных экономистов из правительства страны его рост должен был составить по итогам года 1,4%.

Однако, международные аудиторы понизили прогноз этого показателя до 1,2%. Как отметили в самом МВФ, это связано с несколькими факторами.

Во-первых, первая половина 2019 года уже показала, что российская экономика развивается слишком медленными темпами, чтобы по итогу года её ВВП могло вырасти на 1,4%.

Во-вторых, на главный экономический показатель страны негативно повлияло поднятие НДС, которое затормозило частный спрос и потребление.

Третьим фактором, отразившимся на ухудшении прогноза стало падение цен на нефть, которая является главным бюджетонаполняющим ресурсом российской экономики.

Дмитрий Шевченко