"Опора России" признала проблему нехватки транспорта актуальной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Вице-президент общественной организации, занимающейся развитием предпринимательства в России Глеб Киндер рассказал о том, что представители малого и среднего бизнеса испытывают нужду в обеспечении своих предприятий транспортными средствами.



Однако, этот дефицит не так просто преодолеть в силу высокий процентов, существующих в сфере кредитования бизнеса. Кроме этого, эксперт нашёл и недостаток в системе налогообложения, когда большинство представителей МСП используют "упрощёнку", что нивелирует для них налоговые бонусы от лизинга автомобилей.

"Опоре России" вторит и аналитическое бюро CARCADE, которое посчитало, что 40% малого и среднего бизнеса в России не имеют транспорта, который нужен их компаниям.

Дмитрий Шевченко