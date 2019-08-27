Поручение о разработке законопроекта о доступе частных инвесторов к работе на шельфе Арктики будет дано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщает DEITA.RU.

Как уточняет ТАСС, сейчас на арктическом шельфе работают только "Газпром" и "Роснефть". По действующему законодательству, разрабатывать недра российского шельфа Арктики могут только компании, в которых государству принадлежит не менее 50%, и имеющие опыт работы на шельфе от пяти лет. С 2016 года на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения и вовсе действует мораторий.

Ранее полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев остался недоволен работой двух госкомпаний, «Роснефть» и «Газпром», в Арктике. По словам Трутнева, обе компании сорвали первоначальные сроки освоения шельфа. Поэтому предлагается допустить до арктического шельфа и другие компании.

Дмитрий Санников