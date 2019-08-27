Схему выплаты зарплат врачам изменят в России, сообщает DEITA.RU.



По новой инициативе, предлагается поменять соотношения базового оклада и надбавок. Система оплаты срочно нуждается в модернизации, базовую ставку требуют поднять как можно скорее.

Комитет Госдумы по охране здоровья объясняет это тем, что зарплаты врачей по регионам катастрофически разнятся. Средняя зарплата доктора в стране - 80 тысяч рублей.

Звучит неплохо, но по факту это фикция. В отдельных муниципалитетах специалисты одного и того же профиля могут получать 12-20 тысяч рублей. Это связано с тем, что сейчас коэффициент считается по количеству посетителей. Проще говоря, деньги идут за пациентами.

Однако в маленьких городах достаточного для начисления приличной зарплаты людей попросту нет. Отсюда и проблема: в мегаполисах врачи чувствуют себя относительно неплохо, в глухой провинции - по-прежнему выживают на нищенскую зарплату.

Чтобы выжить и прокормить семью, врачи берут несколько ставок, работают без выходных, берут переработки. Весь мир уже давно ушел от порочной практики оплаты по ставкам. Считают по принципу почасовой оплаты труда. И только в России до сих пор функционирует понятие «ставка», оставшееся с советских времен

Однако из советского прошлого может всплыть неожиданная и полезная практика. Депутаты предлагают вернуть в оценку оплаты труда врачей тарифные сетки. То есть, врачи будут получать разряды. Стаж, опыт, достижения, награды - все это будет способствовать росту оплаты труда сотрудника. А, кроме того, стимулирует на профессиональный рост и развитие.

Согласно статистике, всего 20 процентов врачей России получают достойную заплату. Преимущественно это специалисты, работающие в больших городах.

По итогам 2018 года, средняя зарплата доктора в Приморье составила 48 тысяч рублей. Для сравнения, на Сахалине медик получат около 80 тысяч рублей, на Камчатке - 90. 52 тысячи зарабатывает средний медицинский работник в Хабаровском крае.

Для московского доктора средней является заработная плата в 70 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые - врачи Чукотки с окладом более 100 тысяч, но там это обусловлено надбавками крайнего севера и общим ценовым климатом в регионе.

Согласно статистическим данным зарплата терапевта за прошлый год выросла на 6%. Врачам – педиатрам повысили зарплату на 5.4%. Оклад врачей общей практики повысился на 8%.

Самыми востребованными докторскими специальностями в России являются хирург и терапевт. В частных клиниках доктора зарабатывают порой в несколько раз больше, чем в муниципальных, отсюда и нехватка специалистов в «народной» отрасли

Василий Кучин