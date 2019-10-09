Российскую писательницу сравнили с автором «Игры престолов»

Известная российская писательница Людмила Улицкая поборется за Нобелевскую премию в области литературы с автором «Игры престолов» Джорджем Мартиным. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации из букмекерских контор, полученной Nicer Odds, в списке предполагаемых лауреатов Нобелевской премии значится автор таких известных во всем мире произведений, как «Казус Кукоцкого», «Зеленый шатер» и «Медея и ее дети», Людмила Улицкая. Рядом с отечественной писательницей расположился писатель Джордж Мартин, чье имя на протяжении многих лет связывают с сериалом «Игра престолов», снятым по одноименному произведению кандидата.

Также первые строчки букмекерского рейтинга заняли поэтесса Анн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады, гваделупская литератор Мариз Конде.

Отметим, десятого декабря текущего года, Нобелевский фонд вручит высокую награду сразу двум выдающимся деятелям в области литературы. Временные изменения в правилах награждения были приняты в связи с «сексуальным» инцидентом с лауреатом премии в прошлом году. В две тысячи восемнадцатом году никто из литераторов не получил «призовой» миллион долларов.

Екатерина Цой

Фото: «РИА» Новости