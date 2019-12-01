Россия бьет рекорды: десятки тысяч больны смертельным заболеванием

В 2018 году диагностировали ВИЧ у 141 тысячи человек, проживающих в странах европейского региона. 86 тысяч из них — граждане России, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара.

По словам Дара, как и в любой другой стране, в России есть тысячи людей, которые страдают ВИЧ и даже не подозревают об этом. И хотя ВИЧ можно достаточно легко предотвратить, он продолжает распространяться во всех странах.

Статистика по данному заболеванию печальна. В общей сложности неутешительный диагноз поставлен 141 552 гражданам. Из них 61 процент — 85 995 человек — это больные россияне. Еще 11 процентов больных — украинцы.

Отмечается, что зачастую диагност ставится тогда, когда уже достаточно поздно, что-то изменить.

Екатерина Брязгунова