Отечественные вложения в американскую экономику продолжают снижаться, сообщает DEITA.RU.



Этим летом Россия бьет рекорды недоверия. Вложения в облигации штатов в июне составили 10,8 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда меньше, чем в мае. Это первые официально опубликованные цифры за лето.

Российские экономисты теряют веру в США с 2018 года. На протяжении всего периода вложения снижались и сейчас достигли исторического минимума.

Отметим, эти денежные вливания в Госдолг - средства, которые Америка занимает для покрытия дефицита бюджета. На сегодняшний день США имеет крупнейший государственный долг среди всех стран мира.

Американцы должны кредиторам 19 миллиардов долларов, и сумма эта растет с каждым годом и сейчас составляет 104 процента ВВП страны.

Отметим, соотношение госдолга США с ВВП достигло максимума в 1946 году, что стало следствием массивных военных расходов в период Второй мировой войны.

Василий Кучин