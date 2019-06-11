Россия будет платить пенсии иностранцам
Выплаты будут получать трудовые мигранты, сообщает DEITA.RU.
Издание РБК поделилось информацией о том, что Россия готовится взять на себя обязательства по выплате пенсий гражданам Евразийского союза, которые работали внутри страны. Соответствующее соглашение, по данным издания, готовится к подписанию уже осенью.
Если эта инициатива будет принята, то трудовые мигранты будут получать пенсию следующим образом: к примеру, если мигрант из Узбекистана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в свою страну пенсию ему продолжит выплачивать именно Россия. Если же российский гражданин получил право на пенсию по старости, а затем переехал, например, в Беларусь, пенсию ему также будет выплачивать Россия.
Вместе с этим, даже в случае подписания, соглашение о пенсиях не будет распространяться задним числом на периоды трудовой деятельности до его вступления в силу. Правда это не касается отношений России и Белоруссии в пенсионной сфере, где уже с 2006 года действует соглашение об экспорте пенсии.
Также отмечается, что согласно новому порядку пенсионные выплаты будут переводиться сначала Пенсионному фонду страны, где проживает пенсионер, а уже затем на его счёт.
Напомним, что в Евразийский союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Ранее сообщалось, что в России будут по-новому определять статус предпенсионеров.
Дмитрий Шевченко