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Россия будет вымирать еще 16 лет

кладбище, могила

Неутешительный прогноз относительно численности населения страны дал Росстат, сообщает DEITA.RU.

По прогнозам главного российского статистического ведомства, население страны уменьшится к 2036 году. Ожидаемая численность населения России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек.

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.

Ранее Росстат сообщал, что естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние одиннадцать лет.

Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, показатели смертности в стране обоснованы «неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями».

Приморский край можно отнести к регионам, в которых отмечается убыль населения. Приморскстат приводит данные за девять месяцев 2019 года. В Приморье зафиксировано почти четырнадцать тысяч новорожденных, тогда как погибших установлено свыше девятнадцати с половиной тысяч человек.

Дмитрий Санников

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