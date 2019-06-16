Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев переселит жителей Киселевска, просивших убежища у премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает DEITA.RU. Об этом глава региона написал на своей странице во «Вконтакте».

По словам Цивилева, он лично прибыл в город, где с гражданами не только осмотрел те месте, в которых из-под земли идет дым, но проговорил пошаговый план переселения. Как отметил народный избранник, жителей 71-го дома нужно обязательно переселить, так как жить здесь невозможно.

На данный момент, сказал Цивилев, власти начали готовить необходимые бумаги для переселения.

Ранее прошла информация о том, что жители Киселевска пожаловались премьер-министру Канады на невыносимые условия жизнь в городе. В видеообращении граждане заявили, что им приходится жить в постоянной угольной пыли, так как разработка угольных разрезов происходит открытым способом чуть ли не во дворах жилых домов. При этом в городе значительно увеличилось количество раковых больных. Люди просили статус беженцев и разрешения поселиться в Канаде.

В свою очередь россияне, которые прочитали отчет о поездке на странице губернатора в соцсети, с прискорбием отметили: «чтобы на вас обратили внимания власти, надо просить убежище в Канаде».

В свою очередь нашлись и те, кто убежден, что обещание переселить жителей Киселевска ни к чему не приведут. «Валить надо из России, особенно из нашей донной Кемеровской области. Хочешь крышу над головой — бери ипотеку на 25 лет. Хочешь хорошо кушать, а нет — зарплата маленькая и у тебя ипотека. Россия — дно, а не страна для людей. Людей в нищету вгоняют. Родился в Кемерово, живу в Березовском и хочу пожелать этим людям: дай бог, чтобы вас забрали в Канаду», — пишет Vlad Artanov.

Екатерина Брязгунова