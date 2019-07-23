Российское Минобороны договаривается с Китаем о заключении соглашения и военном сотрудничестве, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал такое распоряжение. Министерство обороны будет сотрудничать с Китаем в военной сфере, РФ уже сделала соответствующее предложение государству-соседу.

Напомним, что в конце 2018 года Россия завершила поставки Китаю 24 истребителей последней разработки, Су-35. Это сделано по контракту суммой в два миллиарда долларов, который был заключен в 2015 году. Тогда же, в ноябре прошедшего года Россия и Китай договорились, что РФ поставит КНР вооружение для воздуха, воды и земли.

Анастасия Туркова