Сборная России 25 мая проведет полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею с командой Финляндии, сообщает DEITA.RU.

Главный козырь наших соперников – высокая командная скорость. Финны не могут похвастаться таким количеством игроков мирового уровня, как в сборной России. Да чего там – нет у молодой финской команды никого уровня Овечкина, Малкина, Ковальчука, Капризова, Гусева, Кучерова. Есть юный талант Какко, но не будет он на льду 60 минут.

Зато есть у соперников сборной России кураж, в активе победы над канадцами в групповом этапе и над действующим чемпионом мира Швецией в четвертьфинале. В контратаки финны идут смело, большими силами, и наверняка свою шайбу забьют. Главное, чтобы наши забили больше.

Букмекеры настроены однозначно: фаворитом считается сборная России, коэффициент на нее в среднем 1,45, на победу сборной Финляндии – 5,5.

«Нет у финнов ничего кроме огромной работоспособности. Они как будто не устают вообще. У наших с работоспособностью не очень, но класс на голову выше. И еще подметил: белый лед, синие финны, красные наши. Что бы это значило?!», - хитро намекают на цвета российского флага болельщики.

«Это значит что если смотреть по черно-белому тв, то не определишь кто есть кто», - остужают шапкозакидательские настроения другие пользователи социальных сетей.

Матч начнется в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию игры будет вести Первый канал. Также трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Дмитрий Санников