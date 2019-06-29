На расчеты в национальной валюте перейдут Россия и Китай, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов и глава Народного банка Китая И Ган подписали соответствующее соглашение.

В продолжение этой темы президент России Владимир Путин добавил: международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и сталкивается со все большим протекционизмом, политически мотивированными ограничениями и барьерами. Лидер страны отметил низкие показатели деловой активности и рост мирового долга.

План перехода на национальные валюты у России был давно, поскольку это надежнее, выгоднее экономически и позволяет не обращаться к долларовым расчетам. Тем более, что доллар, ничем не обеспеченный, может рухнуть. Он становится менее востребованным.

На фоне этого переход Китая и России при взаиморасчетах на нацвалюту является вехой на пути к отказу от доллара вообще.

Анастасия Туркова