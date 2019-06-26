Возвращаться к договору о разоружении Россия не желает: в ситуации, когда со стороны НАТО поступают угрозы, не до того, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс ответит "мерами" на отказ Российской Федерации выполнять договор об уничтожении ракет средней и низкой дальности.

В ответ первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил АНТО обратить свое внимание на США, размещающие аналогичное оружие в Восточной Европе, и остановить этот процесс. А Россия согласится вернуться к исполнению договора после того, как ему начнут следовать в Штатах.

Пока же Джабаров предупреждает о намерении России в случае нападения нанести ответный удар по странам, допустившим установку на своей территории подобных ракет.

Анастасия Туркова