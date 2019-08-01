Курильские острова могли продать для спасения осложненного положения родного государства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на финское издание «Helsingin Sanomat».

Согласно информации, предоставленной подчиненным Бориса Ельцина, Курильские острова могли быть проданы Японии. О подобных мерах первый президент России начал задумываться для стабилизации собственной страны. Кроме Курильских островов глава государства расматривал варианты по передаче территорий возле границы с Китаем, полуостров Крым, часть Псковской области, город Калининград и Республику Карелию.

Известно, что за Карелию была определена примерная стоимость в размере 15 миллиардов долларов.

Борис Ельцин, по сообщению Андрея Федорова, бывшего заместителя министра иностранных дел СССР также пытался подготовить себе отступные пути. Как вариант рассматривалось создание российского правительства в изгнании на территории Финляндии.

Напомним, что министр иностранных дел Японии Таро Коно порекомендовал премьер-министру России Дмитрию Медведеву воздержаться от поездки на Курильский остров Итуруп.

Софья Корф