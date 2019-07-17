Страны готовятся к образованию Союзного государства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на БелТА.

Глава Министерства экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в ходе двухстороннего международного VI Форума регионов, проходившем 17 июля, объявил о том, что обе страны пришли к согласию в утверждении дальнейших шагов по углублению интеграции.

Межправительственная рабочая группа обсудила варианты программ, которые были предложены главами России и Белоруссии ещё в мае текущего года. Дополнительно сообщается, что дальнейшие действия лидеры государств обсудят уже в личном формате.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко положительно отозвался о работе губернатора Приморского края Олега Кожемяко и сказал, что в будущем он может занять более высокий пост, чем нынешний.

Кроме этого, стороны договорились развивать в Приморье совместные предприятия в сфере сельского хозяйства.

Дмитрий Шевченко