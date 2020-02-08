Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

Россия и Белоруссия выяснили детали поставок газа из России в Минск. По последним данным, условия останутся неизменными – как и в 2019 году, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы администрации Владимира Путина Дмитрия Козака, условие 2019 должно будет распространится на весь 2020 год. Однако, он подчеркнул, что только на этот период времени.

Напомним, что изначально цена 2019 года - $127 за тысячу кубометров – была установлена до конца февраля текущего года. Сейчас стороны продлили ее до конца декабря.

Отметим, что ежегодно из России в Белоруссию поставляется порядка 20 млрд кубометров топлива. Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о желании покупать сырье в российских рублях. Однако, Москва настояла исключительно на долларовом эквиваленте.

Напомним, что весной этого года Белоруссию собирается посетить бизнес-миссия из Приморского края. Отдельные эксперты говорят о том, что возглавить ее может глава края Олег Кожемяко, в прошлом году произведший самое благоприятное впечатление на Александра Лукашенко – белорусский лидер дал свои положительную характеристику приморскому политику.