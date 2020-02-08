Новости
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ
8 Февраль 2020, 17:15
Власти Артема рассказали о платных школьных шкафчиках
8 Февраль 2020, 16:33
В Дальневосточной энергетической компании подвели итоги сбытовой деятельности 2019 года
8 Февраль 2020, 16:15
Американская компания отказалась пускать китайцев на свои лайнеры
8 Февраль 2020, 15:45
Приморец оставил без телевизора и интернета часть села
8 Февраль 2020, 15:15
Депутат Госдумы погиб в авиакатастрофе
8 Февраль 2020, 14:45
Водитель без прав и обучения устроил жесткое лобовое ДТП
8 Февраль 2020, 14:10
Машина «скорой помощи» с пациентом попала в ДТП
8 Февраль 2020, 13:45
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ
Условия останутся неизменными
Россия и Белоруссия выяснили детали поставок газа из России в Минск. По последним данным, условия останутся неизменными – как и в 2019 году, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы администрации Владимира Путина Дмитрия Козака, условие 2019 должно будет распространится на весь 2020 год. Однако, он подчеркнул, что только на этот период времени.
Напомним, что изначально цена 2019 года - $127 за тысячу кубометров – была установлена до конца февраля текущего года. Сейчас стороны продлили ее до конца декабря.
Отметим, что ежегодно из России в Белоруссию поставляется порядка 20 млрд кубометров топлива. Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о желании покупать сырье в российских рублях. Однако, Москва настояла исключительно на долларовом эквиваленте.
Напомним, что весной этого года Белоруссию собирается посетить бизнес-миссия из Приморского края. Отдельные эксперты говорят о том, что возглавить ее может глава края Олег Кожемяко, в прошлом году произведший самое благоприятное впечатление на Александра Лукашенко – белорусский лидер дал свои положительную характеристику приморскому политику.