Министр экономического развития России Максим Орешкин оценил готовность России и Белоруссии к объединению в 90 %, сообщает DEITA.RU.

Как заявил Максим Орешкин по итогам переговоров с белорусским коллегой Дмитрием Крутым, Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран.

Дальнейшее обсуждение интеграции продолжится на уровне премьер-министров двух братских стран. Председатель правительства России Дмитрий Медведев планирует прибыть в Минск для переговоров 21 июня.

Ранее Александр Лукашенко заверил журналистов, что его страна не повторит венесуэльский сценарий. Белорусский лидер считает, что государству не страшно подобное развитие событий.

Дмитрий Санников