Россия и Белоруссия объединяются в одно государство

Председатели правительств России и Белоруссии обсудят в Москве дорожные карты по дальнейшей интеграции двух стран, сообщает DEITA.RU.

Как заявил пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Олег Осипов, встреча председателей правительств двух стран запланирована на 19 ноября. По информации премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, после заседания Совмина Союзного государства, два премьера будут обсуждать вопросы дорожных карт. По его словам, проекты дорожных карт по интеграции двух государств будут представлены президентам к 1 декабря 2019 года.

Еще в 1999 году государства подписали договор о создании единого государства, однако широкого и масштабного воплощения он до сих пор так и не получил.

В этом году Владимир Путин и Александр Лукашенко решили возобновить давние договоренности и довести объединение до логического завершения.

Уже разработаны планы по слиянию двух экономических систем, а также основные моменты законодательства. Также будет продумана и налоговая политика, а также работа таких органов, как таможня и платежные системы и многих других аспектов жизнедеятельности Союзного государства.

Интеграция России и Белоруссии, запланированная на ближайшие годы, может продолжиться появлением в обороте обеих государств единой валюты. Летом 2019 года министр экономического развития России Максим Орешкин оценил готовность двух стран к объединению в 90 %.

Дмитрий Санников