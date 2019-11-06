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Россия и Белоруссия объединяются в одно государство
Председатели правительств России и Белоруссии обсудят в Москве дорожные карты по дальнейшей интеграции двух стран, сообщает DEITA.RU.
Как заявил пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Олег Осипов, встреча председателей правительств двух стран запланирована на 19 ноября. По информации премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, после заседания Совмина Союзного государства, два премьера будут обсуждать вопросы дорожных карт. По его словам, проекты дорожных карт по интеграции двух государств будут представлены президентам к 1 декабря 2019 года.
Еще в 1999 году государства подписали договор о создании единого государства, однако широкого и масштабного воплощения он до сих пор так и не получил.
В этом году Владимир Путин и Александр Лукашенко решили возобновить давние договоренности и довести объединение до логического завершения.
Уже разработаны планы по слиянию двух экономических систем, а также основные моменты законодательства. Также будет продумана и налоговая политика, а также работа таких органов, как таможня и платежные системы и многих других аспектов жизнедеятельности Союзного государства.
Интеграция России и Белоруссии, запланированная на ближайшие годы, может продолжиться появлением в обороте обеих государств единой валюты. Летом 2019 года министр экономического развития России Максим Орешкин оценил готовность двух стран к объединению в 90 %.
Дмитрий Санников