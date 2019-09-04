По словам члена индийской делегации, предложений о сотрудничестве от России предостаточно, сообщает DEITA.RU.



Член индийской делегации на ВЭФ Саджендра Бихари Сингх прокомментировал беспокойство, которое выражают другие страны относительно усиливающихся связей России и Индии. В частности, настороженность со стороны Китая.

По словам господина Сингха, Россия сейчас предлагает огромное количество вариантов для сотрудничества: работы, выгодной с коммерческой точки зрения, хватит всем.

Также господин Сингх отметил, что отношения между Россией и Индией выстраиваются на двухсторонней партнерской основе, и никто не считает нужных испрашивать разрешения на это у третьих стран, будь то Китай или США.

«От встречи российского и индийского лидеров мы ожидаем многого. В частности, соглашения по ряду инвестпроектов. Самые перспективные направления, на мой взгляд, это сельское хозяйство, строительство дорог и зданий, а также добыча драгоценных камней, например, алмазов», – рассказал Саджендра Бихари Сингх в беседе с корреспондентом ИА DEITA.RU.

Елена Миронова