Финансисты Китая и России объяснились друг другу в «экономической любви» и приняли ряд важных решений, сообщает DEITA.RU.





Министр финансов Китайской Народной Республики Лю Кун и глава Минфина России Антон Силуанов встретились в Москве и договорились дружить как бескорыстно, так и вопреки.

По итогам встречи главы финансовых ведомств договорились противодействовать « односторонности и протекционизму».

Намек понятен - обе страны имеют экономические и политические конфликты с США. Будь то американо-китайская торговая война или санкции штатов в отношении России - объединиться и дружить против всегда спокойнее и продуктивнее.

В этой связи обе стороны поддерживают укрепление Азиатского банка инфраструктурных инвестиций - совместное детище России и Китая, созданное, чтобы поддерживать правильный финансовый микроклимат в регионе.

Китай и Россия договорились обмениваться важный информацией, советоваться и учиться друг у друга.

Силуанов и Лю Кун уделили серьезное внимание налоговой политике. Правда, конкретные шаги неясны - ясно лишь, что в скором времени появится новый тематический форум. Проводить его будут приграничные регионы.

Сбербанк и Харбинский банк создают финансовый совет. Решено, что деньги обоих банков будут направлять на приграничную инфраструктуру стран и дофинансирование иных проектов.

Приграничная инфраструктура Китая в этом не нуждается. Все переходы на границе с китайской стороны - современные, мобильные и удобные, чего не скажешь о российских.

Россия выпустит на Московской бирже облигации в юанях. Китай эта новость обрадовала, и Лю Кун пообещал призвать китайский бизнес доверять России больше.

Другой пункт договора уже более важен для китайцев. Так, стороны договорились обмениваться опытом и фенологиями в сфере предупреждения стихийных бедствий и их ликвидации.

У России в этом плане огромный опыт. Дальневосточные наводнения, сибирские пожары, экологические катастрофы - все это у нас случается регулярно, потому России здесь есть, чем поделиться с китайскими братьями.

Активнее и прозрачнее допускать частный бизнес-сектор Китая и России на финансовые рынки стран договорились Силуанов и Лю Кун. Кроме того, страны ждет новый ежегодный экономиеский форум, который будет ежегодно проходить в Китае. Его подробности пока не разглашаются.

Таким образом, взаимная тяга России и Китая выходит на новый уровень. Владимир Путин и Си Цзиньпин уже много лет называют друг друга лучшими друзьями в мире политики, Китай является крупнейшим российским инвестором, школьников Поднебесной учат, что Россия - их лучший друг.

Как долго продлится взаимная любовь - предсказать сложно. Интерес есть, пока есть, против кого дружить.

Василий Кучин

