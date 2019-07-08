Братские страны начнут диалог по средствам телевидения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Россию-1".

Телеведущий Дмитриий Киселёв рассказал о том, что 12 июля в 18:00 по Москве состоится телемост с украинским телеканалом NewsOne.

Мероприятие получило название "Надо поговорить". В рамках телемоста граждане обоих государств получать возможность задавать друг другу вопросы, а также высказать свою точку зрения по самым актуальным проблемам между странами.

Вместе с тем, на самой Украине предстоящее событие не у всех вызвало одобрение. Так, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявил, что телемост станет частью политики оккупации украинских медиа.

Остаётся только надеяться, что данное мероприятие станет первым шагом на пути урегулирования отношений между Россией и Украиной.

Дмитрий Шевченко