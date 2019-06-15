В акватории залива Петра Великого корабли Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны Японии провели совместное учение по поиску и спасению на море «Сарекс-2019», сообщили DEITA.RU в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В ходе учения российские и японские моряки тренировались оказывать помощь аварийному кораблю. В этом эпизоде осуществлялась высадка аварийно-спасательных групп на условно поврежденное судно, проводилась разведка очагов возгорания и их локализация. СБ «Алатау» успешно провел тушение пожара и выполнил буксировку «аварийного» судна в порт.

Далее по сценарию учения морские пехотинцы ТОФ и военнослужащие МССО Японии в составе досмотровых групп решали задачи по досмотру захваченного пиратами и частично покинутого экипажем судна. Экипированные для проведения подобных операций мобильные подразделения, по 8 человек от каждой стороны, передвигаясь на малоразмерных быстроходных плавсредствах, обнаружили судно, произвели первичную разведку обстановки и высадились на борт большого гидрографического катера ТОФ. Для деблокирования катера и освобождения заложников понадобилось чуть более 10 минут.

После завершения программы «Сарекс-2019» экипажи кораблей в соответствии с военно-морским церемониалом попрощались, после чего российский БПК проводил эсминец «Судзунами» МССО Японии до кромки территориальных вод РФ.

Дмитрий Санников