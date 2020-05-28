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Россия лишится Хероты
Реке вернут историческое название
Впадающая в Черное море речка Херота вернет более старую версию названия, поменяв одну букву, сообщает ИА DEITA.RU.
Природный поток, расположенный в Адлерском районе Сочи, давно смущает неблагозвучным названием как общественность, так и краеведов. Точку в споре поставили эксперты, пишет РБК.
Исследователь Андрей Кизилов выяснил, что британские карты времен Кавказской войны дают написание Хорота. Веком ранее аналогичный вариант встречается у абхазского этнографа Соломона Званба. Основываясь на этом, городское собрание Сочи обратилось в российский государственный Военно-исторический архив, откуда пришел ответ: на карте 1839 года Хероту тоже зовут Хоротой.
Теперь решение о смене неблагозвучного названия принято окончательно, идет оформление этого факта.