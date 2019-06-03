Олимпийские игры – 2020 могут пройти без российской сборной, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет The Sunday Times.

Такая суровая мера может постигнуть отечественных спортсменов из-за нарушения антидопингового режима прыгуном Данилой Лысенко.

По имеющейся информации, спортсмена подозревают в том, что он дал ложные показания по делу о пропуске допинг-тестов. В прошлом году он пропустил несколько тестов, после чего представил подложные документы о болезни, из-за которой якобы не мог посетить сдачу тестов.

Напомним, из-за допингового скандала Россия не смогла представить сборную на зимних играх 2018 года. В город Пхенчхан Республики Кореи приехали лишь спортсмены, которые не были заподозрены в употреблении допинга.

Екатерина Брязгунова